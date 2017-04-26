Kayseri'deki Pkk/kck Operasyonu

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Sarız Belediye Başkan Yardımcısı E.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla görevine son verilen ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye götürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi E.D, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



E.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.