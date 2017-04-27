Kayseri'deki Misilleme Saldırısında 1 Yaralı

KAYSERİ'de 31 yaşındaki Tarık Memiş, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu öne sürülen Adem Gümüşoluk'a tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Memiş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Olay, merkez Melikgazi İlçes Karacaoğlu Mahallesi, Metin Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 Ocak'ta Eskişehirbağları semtinde meydana gelen olayda, kamyonet içinde öldürülen Murat Memiş'in kardeşi 31 yaşındaki Tarık, ağabeyinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği, 31 yaşındaki Adem Gümüşoluk ile dün sokakta karşılaştı. Memiş, yanındaki tüfekle Gümüşoluk'a ateş etti. Ağır yaralanan Adem Gümüşoluk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gümüşoluk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İfadesinde ağabeyinin intikamını almak istediğini belirten Tarık Memiş çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - Kayseri