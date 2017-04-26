Kayseri'deki Metamfetamin Operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 80 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda F.S. (35) ve S.K.(28) isimli şahısların araçlarında ve üstlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 80 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.



Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılırken, F.S. mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ