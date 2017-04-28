Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı.



Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ'nün okullarından Akansu Koleji çalışanları ve bunlarla hareket ettiği tespit edilenlere yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri, Eskişehir, Çorum, Mardin ve Ankara'da 25 Nisan'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 20 zanlıdan 17'si gözaltına alınmıştı.



Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.