Kayseri'deki Fetö/pdy Davası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmanın dördüncü celsesine, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçtan 11'i tutuklu 28 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak'ın sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı duruşmaya, Abdurrahman Haskaraman ve Metin Çiftçi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile iştirak etti.



3 Nisan Pazartesi günü başlayan ve dört gün süren duruşmada, 80 tanık dinlendi.



Mahkeme başkanının okunan belgelere ve tanık beyanlarına karşı son sözlerini sorması üzerine söz alan tutuksuz sanıklardan Mustafa Boydak, ellerinde birkaç küçük işleri kaldığını onları da yürütmekte zorlandıklarını söyledi.



Mal varlıkları üzerinde tedbir olduğu için bu şirketlerin genel kurullarını dahi yapamadıklarını belirten Boydak, "Vergi ödeme zamanı geldi, hatta geçti. Vergilerimizi ödeyebilmemiz için hesaplarımız üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2016 gelir vergisi rekortmenleri açıklandığında yine ilk 10 içinde Boydak kardeşlerin yer alacağına inanıyorum. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağım var. Yurt dışı ortaklıklarımızı yürütebilmemiz için yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.



Boydak, kendisi hakkında daha hızlı karar verilebilmesi için dosyasının ayrılmasını da talep etti.



Diğer tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, bazı tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, ara kararında, Başbakanlığın davaya katılma talebini "Anayasayı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları bakımından kabul etti.



Ayrıca, tüm sanıkların kişisel banka hesapları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına, koruma kararları kalkan "Hacılar" ve "Dadaloğlu" adlı tanıkların duruşmada dinlenilmesine, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ve adli kontrol şartının kaldırılması talepleri ile dosyaların ayrılması taleplerinin reddine, tutuklu sanıklardan Abdurrahman Haskaraman ve Ali Osman Büyükata hakkında Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verildi.



Mahkeme, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının firari sanıklardan Ahmet Türkmen'e ait "Türkmenler Petrol" adlı iş yerine kayyum atanması talebini ise reddetti.



Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi.