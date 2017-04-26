Kayseri'deki Fetö Operasyonuna 300 Polis Katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olanlar hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında Kayseri'de başlatılan FETÖ operasyonuna 300 polis katıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar sonrasında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde gözaltı kararı olan 94 kişi için oeprasyon başlatıldı. Şimdiye kadar 43 şüphelinin yakalandığı operasyona, 300 polisin katıldığı bildirildi. - KAYSERİ