Kayseri'deki Fetö Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasu kapsamında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen N.N.E., T.Y., A.K., F.A. ve soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan M.O.'nun sahibi olduğu şirketin Erciyes Üniversitesi'nden olan 646 bin TL alacağını hileli olarak tahsil etmek için kendisini borçlu göstermek suretiyle düzenlenmiş olduğu senetlerde icra yoluna gittiği anlaşılan M.B. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. - KAYSERİ