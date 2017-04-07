Kayseri'deki Fetö Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda 'Bylock' kullanıldığı tespit edilen 5 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda Erciyes Üniversitesi'nde çalışan 6 kişinin, ByLock kullandıkları tespit edilmiş ve yapılan operasyonda Halil İbrahim K., Mehmet A., Demet T., Serdar K. ve Arif K. yakalanmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ