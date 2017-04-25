Kayseri'deki Eski Öğretmenlere Yönelik "Bylock" Operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 eski öğretmen adliyeye gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmenlerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



Öte yandan adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.