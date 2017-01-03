Kayseri'deki Cinayet

Kayseri'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Murat Memiş'in (39) bir kamyonet içerisinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Şule G. (28), Alparslan Y. (39), İbrahim G. (36) ve Belgin U'nun (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Şule G. ile Alparslan Y, tutuklandı, İbrahim G. ve Belgin U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Murat Memiş, dün, Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde kamyonetin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.