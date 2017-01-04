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Kayseri'deki Bombalı Saldırıyla İlgili Adana'da 4 Kişi Yakalandı - Ek Fotoğraf

Kayseri'deki Bombalı Saldırıyla İlgili Adana'da 4 Kişi Yakalandı - Ek Fotoğraf

Kayseri'deki Bombalı Saldırıyla İlgili Adana'da 4 Kişi Yakalandı - Ek Fotoğraf

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