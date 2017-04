Kayseri'deki Bombalı Saldırıda Yaralanan Er 4 Ay Sonra Evine Döndü (2)

GAZİYE 10 BİN LİRA YARDIM



Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can, gazi Recep Genç'i evinde ziyaret etti. Genç ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Can, gazinin tedavisinde kullanılmak üzere aileye 10 bin TL'lik nakdi yardım çekini teslim etti. Başkan Can, "Gazilerimiz onurumuzdur. Genç kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun" dedi.