Kayseri'deki Bombalı Saldırıda Yaralanan Er 4 Ay Sonra Evine Döndü

KAYSERİ'de teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan er Recep Genç tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



17 Aralık 2016'da 14 askerin şehit olduğu saldırıda terhisine 80 gün kala ağır yaralanan topçu er Recep Genç, Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki baba evine döndü. Hastanedeyken terhis olan gazi Recep Genç'i, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Binbaşı Vedat Toprak, annesi Semire ile babası Resul Genç ve yakınları ile mahalleli karşıladı. Recep Genç hasta yatağında asker selamı verirken, evine Türk Bayrağı asıldı. Boynu, elleri ve ayaklarından yaralanan ve sağ ayağının parmakları kesilen Recep Genç, tugayın önünde otobüse bindiğini, aracın hareket etmesinden bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini ve sonrasını hatırlamadığını, gözlerini hastanede açtığını söyledi.



HER ZAMAN GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devlet olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerinin yanındayız, gazimizin, gazilik maaşının bağlanması için işlemleri hızlandırdık, parasal yardımda bulunduk. Kendisinin bir televizyon istediği var, bu isteğini kısa sürede yerine getireceğiz. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Onları hiçbir şeye muhtaç etmeden rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak bizim asli görevlerimiz arasındadır" dedi.



