Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, M.E, H.S. ile N.A gözaltına alındı. Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada toplam 10 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonda yakalanan M.A. ve G.Y'ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.