Kayseri'de Uyuşturucudan 1 Ayda 23 Tutuklama

– EMNİYET Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Aralık 2016 ile 15 Ocak 2017 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 167 kişiye işlem yapıldı ve 23 kişi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 99 olayda 167 kişiye yasal işlem yapıldı. Bunlardan 23'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda, 2 kilo 695 gram esrar, 21 kilo 332 gram eroin, 170,68 gram metamfetamin, 85,03 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 452 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü de 1 aylık dönemde 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak 17 kişiye, Türk Ceza Kanunu 132'nci maddesinde düzenlenen 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal' ile ilgili olarak 4 kişiye, Türk Ceza Kanunu 187'nci maddesi gereği "Kişilerin Hayat Sağılığını Tehlikeye Sokmak" ile ilgili olarak 1 kişiye, Türk Ceza Kanunu 125'inci maddesine göre "Basın Yoluyla Hakaret" ile ilgili olarak 1 kişiye, Türk Ceza Kanunu 267'nci maddesiyle ilgili olarak 1 kişiye, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçuyla ilgili olarak 3 kişiye ve Türk Ceza Kanunu 216'ncı maddesine göre "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ile ilgili olarak da 2 kişiye işlem yapıldı.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar sonucu 10 çocuğun ailesine işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 15-18 yaş aralığındaki 25 çocuğa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.



Kent merkezinde bulunan 43 internet salonu denetlendi, denetleme neticesinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.



Bu arada, kent genelinde Polis Merkezi Amirliklerinde görev yapmakta olan toplam 55 personele yönelik Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından 29 Aralık 2016 Perşembe günü 'Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mevzuatı Eğitimi' düzenlendi. - Kayseri