Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda, 47 yaşındaki A.Ç. ile 33 yaşındaki S.T. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 8 gram metamfetamin ve 4 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin polisteki sorgusu sürüyor.



- Kayseri