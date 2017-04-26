Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda F.S (35) ve S.K (28) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada, aracın arka koltuk kısmına gizlenmiş satışa hazır vaziyette 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. F.S. ve S.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.



FOTOLU - Kayseri