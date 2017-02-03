Kayseri'de Uyusturucu Satıcısına10 Yıl Hapis

– KAYSERİ'de evinde ve üzerinde uyuşturucu ile yakalanan sabıkalı Mahmut Erciyes (57), 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı.



Olay geçen 18 Kasım'da Merkez Melikgazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Şehit Miralay bulvarında meydana geldi. Polis ekiplerinin otomobiller üzerinde yaptığı uygulamada 38 AY 591 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobil içinde bulunan Mahmut Erciyes'in üzerinden 1.76 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Erciyes'in evinde yapılan aramada ise kanepe üzerinde 101 gram, yorgan arasına gizlenmiş 528 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mahmut Erciyes, tanıkların da ifadesiyle 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.



3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu Mahmut Erciyes ve avukatı katıldı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Erciyes, "Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Evimde bulunan uyuşturucu bekçilik yapan bir arkadaşıma aittir" dedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda, sabıkası bulunan Mahmut Erciyes'e 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL para cezası verdi. - Kayseri