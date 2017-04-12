Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, Talas ilteçi ile Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.K, Ö.M, E.T, Ü.E, E.Ö. ve H.C. yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, 172 kilo 43 gram metamfetamin, 81 gram bonzai, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



- Kayseri