Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır vaziyette 50 adet extacy hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Pastırmacılar Parkı'nda bulunan A.P. (22), M.O. (29) ve M.D. (36) yakalandı. Yapılan aramada ise şahısların üzerlerinden satışa hazır vaziyette 50 adet extacy hap ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen A.P., M.O. ve M.D., Adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ