Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 402 gram kubar esrar ile 172 gram toz esrar ele geçirilirken, 3 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda Z.T., M.C. ve S.Y. isimli şahısların bulunduğu aracın durdurulduğu, araçta bulunan bagajda 172 gram toz esrar ve 2 kilo 402 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Operasyonda Z.T., M.C. ve S.Y.'nin gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi. - KAYSERİ