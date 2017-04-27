Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 465 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İncesu ilçesi Garipsu mevkisinde şehirler arası bir yolcu otobüsü durduruldu.



Otobüste yapılan aramada, bir valiz içerisine gizlenmiş 465 gram kubar esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.