Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik, Battalgazi Mahallesi ve Talas ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, 252,43 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli aparatlar, bir kurusıkı tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.Ö, E.K, H.C, Ö.E. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.