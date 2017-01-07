Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine Darbe: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, T.T, A.E, K.E.K, O.E, T.A, D.T ve S.A gözaltına alındı.



Zanlılardan, T.T, A.E, K.E.K ve Ş.A'nın üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 5,55 gram sentetik kannobinoid (bonzai ), 1,35 gram metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.



Zanlılardan O.E ve D.T'nin "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", T. A'nın da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından arandığı belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelilerden S.A hakkında "uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapılarak serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.