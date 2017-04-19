Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 151 Kişiye İşlem Yapıldı

Kayseri'de 15 Mart 2017-15 Nisan 2017 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 109 olayda, 151 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 4'ü de adli kontrol neticesi serbest kaldı.



Yapılan operasyonlar sonucunda 69 kilo 337 gram kubar esrar, 10gram toz esrar, 281,76 gram eroin, 273,55 gram metamfetamin, 110 gram sentetik kannobinoid ve 18 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi. - KAYSERİ