Kayseri'de Uyuşturucu Operasoynu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 172 gram toz, 2 kilo 402 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Kayseri kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.



Aracın bagajındaki çantalarda yapılan aramalarda 172 gram toz, 2 kilo 402 gram kubar esrar ele geçirildi. Çantaların sahipleri Z.T, M.C. ve S.Y, gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.