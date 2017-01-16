Kayseri'de Umre Öncesi Seminer

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile sömestr tatilinde 11 günlüğüne kutsal topraklara gidecek 164 umreci için İl Müftülüğü tarafından "Umre Bilgilendirme ve Eğitim Semineri" düzenlendi.



Kocasinan İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, dünya Müslümanları içerisinde en çok umreci gönderen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.



Halkın buna yoğun bir teveccüh gösterdiğini belirten Güven, şöyle konuştu:



"İçimizde Allah, Peygamber aşkı ile dolu olarak yola çıkarsak bizler manen ve kalben öyle bir hale geliriz ki dualarımızla kendimizi yenileriz ve temizleriz. Yaşantımızda hatalarımız, günahlarımız olabilir. Umre günahlarımızdan kurtulmak, tövbe etmek, helallik almak, kul hakkından kurtulmak, manevi hayatımıza hayat katmak, halis niyet ile kendimizi temizlemek için önemli bir fırsattır."



Umreye çıkmadan önce helallik almanın önemine de değinen Güven, küs ve kul hakkı ile umre yoluna çıkılmaması gerektiğini belirterek umre ziyaretine gidecek vatandaşlara umrenin fazileti, önemi ve dini yönleri hakkında bilgi verdi.



Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu "Ana hatlarıyla umre menasik", İl Müftülüğü merkez uzman vaizesi Ayşe Karaköse "Kadına özgü konular" ve Soner Yılmaz "Umre i·badetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci" konularında umrecilere bilgi verdi.