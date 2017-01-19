Kayseri'de Ulaşım Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımı rahatlatacak projeleri gerçekleştirmek amacıyla, ulaşım master planı sunumu yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.



Orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaları değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:



"Yapılan anketler, anketlerin sonunda çıkan datalar, kısa, orta, uzun vadede yapılması gereken işleri görüşeceğiz. Bu konuda özellikle ilçe belediye başkanlarımızın da görüşüne, fikirlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Anayurt ve Erkilet raylı sistem hattının son halini gözden geçirmek istiyoruz. Ayrıca yapmayı planladığımız 4 ya da 5 katlı kavşaklarımız var."