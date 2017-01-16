Kayseri'de Ulaşım Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentte ulaşımı daha fazla rahatlatacak projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki araç sayısının 350 bine ulaştığını, nüfus artışına artışa rağmen yeni açılan yollar, yol genişletmeleri ve kavşak düzenlemeleriyle pik saatlerdeki sorunu da büyük çapta çözdüklerini aktardı.



Kayseri'nin kendi dengindeki şehirlere göre trafik ve ulaşımda en iyi şehir olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Ulaşımda herhangi bir sorunumuz yok ama çok daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu konuda çok önemli projelerimiz var. 2017'yi ulaşım yılı ilan ediyoruz. Hayata geçireceğimiz projeleri önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız. Yapacağımız projelerle ulaşım ve toplu taşımada örnek gösterilen bir il olmaya devam edeceğiz."