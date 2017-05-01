Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü 1'inci Etap Yarışı Tamamlandı

TALAS Belediyesi, Türkiye Havacılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası 1'inci etap yarışması sona erdi.



Ali Dağı'nda 2 gün süren 5 görev uçuşlu yarışmanın ilk etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 sporcu katıldı. Cumartesi günü antrenman ve deneme uçuşları ile başlayan şampiyonanın 1. ve 2. gününde pilotlar Ali Dağının zirvesinden kalkarak iniş alanındaki hedefe gol yapmaya çalıştı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yarışmayı vatandaşlar ilgiyle izledi. 2. Gün yarışma organizasyonunun ardından Yamaç Paraşütü iniş alanında ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmalarda 'Ferdi Klasman' sonuçlarında Kerem Dinçer 1., Bekir Atlıhan 2., İbrahim Dinçer 3. oldu. Kadınlarda ise Ayşenur Katırcı 1., Özlem Bağ 2., Leyla Nur Karakullukçu, Deniz Uzunkaya ve Hira Selma Kalkan 3. lük ödülünü paylaştılar. Takımlarda 1. Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü 2. Gökyüzü Havacılık Spor Kulübü 3. Nilüfer Belediye Spor Kulübü dereceye girdi. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.



Törende bir konuşma yapan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu, Ali Dağında ilk kez hedef şampiyonası gerçekleştirdiklerini belirterek başarılı bir yarışma olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Hava Sporları Federasyonunun hizmete girmesiyle bu tür organizasyonlara her türlü desteği verdiklerini belirterek yarışmayı gerçekleştiren ev sahibi Talas Belediyesine teşekkür etti. Hava Sporları Federasyonu temsilcisi Serdar İlker ise yarışmanın çok verimli olduğunu belirterek aynı zamanda yarışmacı olarak katıldığını Ali Dağının hava sporlarında bir marka olduğunu söyledi.



Yarışmanın en renkli yanı ise baba ve oğlunun aynı yarışmada derece elde etmesiydi. Erkekler klasmanında 1'inci lik ödülünü alan 17 yaşındaki Kerem Dinçer, 3'üçüncülük ödülünü alan babası İbrahim Dinçer'le aynı takımda yarışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İbrahim Dinçer ise oğlunun 1'inci olmasıyla gurur duyduğunu belirtti.



Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi Şampiyonası Ali Dağı'nın ardından Antalya, Erzincan, Eskişehir ve KKTC'de devam edecek.



- Kayseri