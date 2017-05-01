Kayseri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolunun Sarımsaklı mevkiinde meydana gelen kazada Y.Y.'nin (36) kullandığı 38 DY 858 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada aracın içinde bulunan B.Y.(7), E.N.Y.(3), G.Y.(26), Y.Y.(36), S.T. (57) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı öğrenildi.



Kazada yaralananlara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazada yaralanan B.Y.(7), E.N.Y.(3), G.Y.(26) ve S.T. (57) vatandaşların aracıyla hastaneye kaldırılırken sürücü Y.Y.(36) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ