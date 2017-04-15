Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sarıoğlan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Hasan Agmegi (35) idaresindeki İran plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolunun 55. kilometresinde sollamaya çalıştığı, Hakan Altun (40) yönetimindeki 58 BL 985 plakalı otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.



Kazada, araç sürücüsü Hakan Altun ve eşi Ece Miray (37) ile çocukları Muhammed Ali (8), Ahmet (6), Azra Meryem Altun (1) yaralandı.



Yaralılar, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Tır şoförü Agmegi, Sarıoğlan İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.