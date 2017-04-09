Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü

KAYSERİ- Yozgat karayolunda meydana gelen trafik kazasında 35 yıllık evli 56 yaşındaki Cengiz ve 54 yaşındaki Fadime Ulu öldü.



Olay, dün gece Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı, Elmalı Mahallesi Kayseri-Yozgat karayolu 58'inci kilometrede meydana geldi. 32 yaşındaki Kenan Bektaş yönetimindeki 52 K 5894 plakalı kamyon, aynı yönde giden Cengiz Ulu yönetimindeki 38 EU 846 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın şiddeti ile ağır yaralanan Cengiz ve Fadime Ulu kaza yerinde öldü. Jandarma kazada yara almadan kurtulan kamyon sürücüsünü gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri