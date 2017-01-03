Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda İ.E., Z.T., R.Y., N.Ç., N.T.Ç., R.K., A.Ç isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



Operasyon çerçevesinde H.K., M.Ö., O.Ö. ve C.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 119 adet fişek, 3 adet bıçak, 1 adet kama, 5,70 gr esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi. - KAYSERİ