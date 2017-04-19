Kayseri'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde Murat Ç. (26), Mustafa Ç. (25) ve M.Ç.(12) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine av tüfeği ile ateş etti.



Mustafa Ç. (25), olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Murat Ç. ve M.Ç, Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Murat Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.