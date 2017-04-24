Kayseri'de Şiddetli Rüzgar, Okulun Çatısını Uçurdu

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar, bir okulun çatısının bir bölümünü uçurdu. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar oluştu.



Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. TOKİ tarafından yapılan ve 2013 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen yaklaşık 4 milyon TL değerindeki Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü, ilçede etkili olan şiddetli rüzgara dayanalayarak uçtu ve okul bahçesine düştü. Olayın meydana geldiği saatlerde okulda kimsenin olmaması, bir faciayı önledi.



