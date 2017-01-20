Kayseri'de Şehitleri Anma Programı

Kayseri'de, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için anma programı düzenlendi.



Hunat Camisi'nde Cuma namazı öncesi düzenlenen program için camiye gelen vatandaşlar, kapıda polisler tarafından karşılandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.



İl Müftüsü Şahin Güven, vatandaşlar tarafından tamamlanan 1001 Kur'an-ı Kerim hatminin duasını yaptı.



Program sonunda vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.