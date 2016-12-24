Kayseri'de şehitler anısına"Bayrak"yürüyüşü



KAYSERİ'DE sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen şehit Mehmetçikler anısına düzenlenen"Bayrak?? yürüyüş ve mitingine yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Kayseri Cumhuriyet meydanı ve yürüyüşün yapıldığı Sivas Caddesi"Şehitler ölmez, vatan bölünmez"sloganlarıyla inledi.



Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş Sivas caddesindeki İpeksaray AVM önünden başladı. Yaklaşık bir kilometrelik dev bayrağın açıldığı yürüyüşe Ağırlık olarak AK Parti Kayseri il teşkilatı destek verdi. Yürüyüşün ön saflarında Ak Parti Kayseri milletvekili Sami Dedeoğlu, İl başkanı Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri yer aldı. Türk bayraklarının dalgalandırıldığı 7 kilometrelik güzergahta polis sıkı güvenlik önlemleri alırken, Sivas caddesi geliş ve gidiş olarak araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş sırasında"Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hepimiz Mehmetiz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doğar. Aponun piçleri, yıldıramaz bizleri. Kayseri burada, Apo'nun piçleri nerede. Kayseri uyuma şehitlerine sahip çık. HDP basıldı, Türk bayrağı asıldı. ??sloganları atılıp, tekbir getirildi. Kayseri'de geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri 1. Komando Tugayının çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli,silahsız 14 askerinin şehit olduğu bombalı saldırı ve Suriye'nin El Bab ilçesinde şehadet şerbetini içerek, dün Kayseri Garnizon şehitliğinde toprağa verilen 2 uzman çavuşun anısına düzenlenen ??Şehide ve bayrağa saygı"etkinliğinde yürüyüş, Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde sona erdi. Burada, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, şehitlerin ruhları için Kur'an okunarak, dua edildi. Kalabalık, daha sonra yapılan konuşmaların ardından olaysız olarak dağıldı. Yürüyüş sırasında polisin güzergahta ve çevrede aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.