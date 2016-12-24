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Kayseri'de 'Şehide ve Bayrağa Saygı' Yürüyüşüne 70 Bin Kişi Katıldı- Ek Fotoğraf

Kayseri'de 'Şehide ve Bayrağa Saygı' Yürüyüşüne 70 Bin Kişi Katıldı- Ek Fotoğraf

Kayseri'de 'Şehide ve Bayrağa Saygı' Yürüyüşüne 70 Bin Kişi Katıldı- Ek Fotoğraf

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