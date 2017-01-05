Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri Anılacak

Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüşle Sarıkamış şehitleri anılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenecek.



Yürüyüş ve anma etkinlikleri, Pazar günü Erciyes'te yapılacak anma programına katılmak isteyenler için valilik önünden otobüsler kaldırılacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumartesi günü de Vakt-i Vefa adı altında bir konser gerçekleştirilecek.



Vakt-i Vefa gecesi, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.