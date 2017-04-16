Kayseri'de Sandıkların Yüzde 67'si Açıldı

2017 Halk Oylaması'nda Kayseri'deki sandıkların yüzde 67'si açılırken Evet oylarının oranı yüzde 69,36, Hayır oylarının oranı ise yüzde 30,64 olarak açıklandı.



İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre saat 17.00'da biten oylama sonrasında yapılan sayımlarda sandıkların yüzde 67'sinin açıldığı öğrenildi. 536 bin 11 oy sayılırken, 366 bin 402 Evet, 161 bin 859 Hayır oyu kullanıldığı bildirildi. - KAYSERİ