Kayseri'de Polis Haftası Kutlaması

KAYSERİ'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törende polis teşkilatının çalışmaları anlatıldı ve ekipmanları sergilendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda polis teşkilatı mensubu katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende, protokol üyeleri polis teşkilatı tarafından hazırlanan görselleri inceledi. Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri getirdikleri pencere ve kapılar üzerinde uygulamalı olarak vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı.



- Kayseri