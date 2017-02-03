Kayseri'de PKK Propagandasına 3 Tutuklama

KAYSERİ'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) önceki gün PKK terör örgütüne yönelik il genelinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Besna Ö., Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. evlerinde gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. tutuklanırken, Besna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kayseri