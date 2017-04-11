Kayseri'de Park Halindeki Otomobil Yandı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde park halindeki otomobil yandı.



Tomarza'nın Akdere Mahallesi'nde, Şadi Sarptaş'a ait 38 PP 867 plakalı otomobil, gece saat 02.30'da yanmaya başladı. Aracının yandığını gören Sarptaş ve ailesi, bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, diğer yandan da itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Büyük oranda yanan otomobil, kullanılmayacak hale gelirken, jandarma ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.



- Kayseri