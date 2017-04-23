Kayseri'de Paintball Heyecanı

PAİNTBALL Federasyonu Türkiye Ulusal Paintball Ligi 2'nci Ayağı, Kayseri'de yapıldı.



İzmir'de gerçekleştirilen ilk ayağın ardından ligin ikinci ayağı, Kayseri'de gerçekleştirildi. Sekiz ilden gelen 12 takım, Kayseri'de Vali Muammer Güler sahasında düzenlenen parkurda kıyasıyla mücadele etti. İlk olarak ön eleme müsabakaları yapılırken daha sonra yarıfinal ve final müsabakaları yapıldı. Ligde derece elde eden takımlar, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde düzenlenecek yarışmalara katılacak. Avrupa'da derece alan takımlar da kıtalararası müsabakalara katılmaya hak kazanacak.



"PAİNTBALL, GENÇLERE TANITILACAK"



Türkiye Paintball Federasyon Başkanı ve Antalya Paintball Spor Kulübü Başkanı Sinan Kıçar sıradaki hedeflerinin bu sporun okullarda tanıtılması ve gençlere ulaştırılması olduğunu kaydetti. Kıçar, "Türkiye Paintball Federasyonu Türkiye'de Paintball yaklaşık 15 yıllık bir geçmişe sahip. Uluslararası arenada kendimizden biraz daha fazla bahsettirmeye başladık. 2010 yılından itibaren çeşitli kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandık. Son olarak Milli takımlar alt kategorisinde katıldığımız ve Malezya'da yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya ile ülkemize döndük. Türkiye olarak dünya genelinde adınızdan ciddi şekilde bahsettiriyoruz. Alt yapımız geliştiği sürece, Avrupa ve Amerika ile yarışır düzeye geliriz.



Aslına bakacak olursak şu an oldukça iyi bir yükseliş gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.



Kayseri iline ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2024 Olimpiyatlarına kadar Paintball'ı Olimpik branş olarak kabul ettirmek istiyoruz" dedi.



Türkiye Paintball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Performans GSK Başkanı Nurullah Aksoy, "Ulusal olan bu müsabakaların ikincisini Kayseri'de yapmaktan çok mutluyuz. Güzel ve eğlenceli bir organizasyon oldu. Paintball kategorisinde ilk organizasyonumuzu yaptık. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz. Havanın da elverişli olması sayesinde güzel bir organizasyon geçirdik" diye konuştu.



