Kayseri'de Otomobilde İşlenen Cinayete 2 Tutuklama

KAYSERİ'de, restoran ve düğün salonu işletmecisi 31 yaşındaki Ahmet Hassu'nun otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Merkez Melikgazi İlçesi'nde geçen cumartesi günü, Ahmet Hassu'yu otomobilinde ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen 47 yaşındaki Hacı Eren ve ona yardım etmekle suçlanan 40 yaşındaki Mehmet Güçlü ve 38 yaşındaki Uğur Topçu gözaltına alındı. Borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilen cinayeti azmettirmekle suçlanan A.B.'nin ise firari olduğu belirlendi. Emniyet Müüdürlüğünde sorguları tamamlanan Hacı Eren, Mehmet Güçlü ve Uğur Topçu, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Hacı Eren ve Mehmet Güçlü tutuklanırken, Uğur Topçu serbest bırakıldı. - Kayseri