Kayseri'de Otomobil Takla Attı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, Duran G. yönetimindeki 06 DV 0959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Duran G., Serap K. (24), Burak S. (21) ve Sinem K. (25) yaralandı.



Sevk edilen ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Öte yandan, Sinem K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ