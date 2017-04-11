Kayseri'de Öğrenci Servisi Ile Tır Çarpıştı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde servis midibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 öğrenci öldü, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde servis midibüsünün tırla çarpışması sonucu 1 öğrenci öldü, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Sarıçiçek yönetimindeki 38 SP 235 plakalı midibüs, Karakaya Mahallesi yakınlarında Abdurrahman B'nin kullandığı 38 YN 654 plakalı tırla çarpıştı.
Midibüsteki öğrencilerden Rıfat Öztürk (18), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan midibüs sürücüsü Mustafa Sarıçiçek ile öğrenciler Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan, Mustafa Palabıçak, Ali Beğendik, Yaşar Güçlüer, Osman Mantıcı, Elif Altay ve İbrahim Pilavcı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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