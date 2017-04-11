Kayseri'de Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 öğrenci yaralandı.



İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü tır ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda ambulans kaza bölgesine sevk edildi. Yaralanan 10 öğrenci hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.