Kayseri'de Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servisi ile tır çarpıştı. Kazada iki öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin da yaralandığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ